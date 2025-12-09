Estafador serial de jubilados deberá pagar $10,5 millones tras una estafa

Así engañaron a la mujer de 79 años del barrio Catamarca el 23 de mayo de 2024, cuando le sustrajeron 4.000 dólares, equivalentes a más de seis millones de pesos en ese momento. Las cámaras de seguridad fueron clave: registraron la patente de una Volkswagen Amarok, y así los investigadores identificaron al sospechoso. Era Marcovich, quien estuvo prófugo hasta su detención en agosto de 2024.

Aquel caso terminó con un acuerdo de reparación económica que permitió frenar el avance penal. Pero no era su única deuda judicial.

Otro anciano también lo había reconocido: casi $10 millones robados en Chimbas

Marcovich ya tenía otra causa archivada por falta de identificación: una estafa cometida el 20 de abril de 2024 contra un hombre de 88 años en Chimbas. El anciano entregó $1.500.000 y 6.000 dólares luego de que una falsa hija le indicara preparar todo para “cambiar los billetes”.

El caso había quedado sin avances hasta que la víctima reconoció al estafador cuando vio sus fotos en medios locales. A partir de ese dato, la UFI Delitos Informáticos y Estafas reactivó la causa.

Aunque el imputado manifestó su intención de devolver los casi $10 millones, no se presentó a varias citaciones y llegó a ser declarado prófugo el 1 de noviembre. Solo el 2 de junio volvió a ponerse a derecho, nuevamente representado por Adárvez.

La audiencia final y el acuerdo millonario

Tras repasar todas las pruebas, la ayudante fiscal Gabriela Blanco y el fiscal Duilio Ejarque imputaron formalmente a Marcovich por estafa. El hombre admitió la maniobra y pidió perdón por el daño causado.

Su defensa propuso una solución económica que permita cerrar el expediente: el pago de $10.500.000 a la víctima, distribuidos en dos cuotas. El juez Adárvez homologó el acuerdo y fijó los plazos de pago.

Con esta resolución, “El Gitano” vuelve a evitar que la causa avance hacia juicio, aunque su historial de estafas a adultos mayores sigue creciendo.