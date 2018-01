Esta es la historia de hostigamiento y ritos bajo las sábanas antes del crimen en Entre Ríos

Incluso está vinculado a la escena del crimen. La propia defensa de la asesina confesa detalló que estaría la relación era tóxica, se hostigaban y había rituales bajo las sábanas que deben ser analizados.





Marcelo Galarza, padre de Nahir, dijo que ella era víctima de hostigamiento y maltrato. "Si me preguntas por qué lo hizo, no lo sé. No sé qué le pasó por su mente, no lo sé. Por más que uno intente, es su mente. Para mí es el hostigamiento que sufría por él. Pensó que esto no iba a terminar más, que esto iba a seguir. Y tomó la peor de las decisiones", aseguró el hombre, quien a su vez es el dueño del arma con el que la adolescente cometió el crimen.









"Hubo un momento en el que la encontramos muy golpeada. La llevamos a hacer un examen y tenía la entrepierna lastimada, en carne viva", detalló acongojado. Ni el padre ni el abogado de la joven tienen en claro los detalles de lo que pasó en la escena del crimen.





Es por eso que el letrado, Víctor Rebosio, sostuvo que ella terminó con la vida de Fernando porque puede que haya actuado bajo los efectos de alguna droga o magia negra. "Hay testigos que los vieron pegándose. Era una pareja enfermiza y ella actuó bajo emoción violenta. No descarto nada, y esperamos que siguen investigando", afirmó y sumó una de sus hipótesis. Y sumó. "Hay cuestiones que refieren a prácticas bajo las sábanas, cuestiones a los gustos de la pareja que deben tenerse en cuenta".





"Estamos averiguando porqué fueron al barrio de él antes de ir al lugar donde lo encontraron sin vida. Qué fueron a buscar o qué pasó. Hay cosas para analizar, y por la forma en que actuó Nahir pudo haber estado en un estado de alteración por alguna sustancia o práctica que no sabemos. Pero por cómo fue el crimen, está claro que en el momento del crimen ella no estaba consciente de sus actos", añadió el letrado.





Pero otras versiones indicarían otra situación totalmente opuesta, e igual de grave. Según familiares y amigos de Fernando, él era el que recibía los golpes y el maltrato. "Se rumoreaba que ella era muy agresiva con él, lo veían en los boliches. Ella lo veía e iba a hacerle quilombo, lo agarraba y se lo llevaba", afirmó un amigo de la víctima, llamado Elbio. Esto mismo se liga al incidente registrado cinco días antes del crimen.





En la puerta de un boliche, Nahir, junto a una amiga, habría golpeado al joven. "Vi que tenía marcas en la frente en el ojo. Él subió una foto el otro día, donde ella le había pegado", contó al respecto Elbio.





Sobre ese episodio, la misma amiga que habría acompañado a Nahír en el momento en el que lo habría atacado se desprendió del hecho desde las redes sociales. "Me da vergüenza decir que fuiste mi amiga durante años, saber que para Navidad me dijiste que te había matado a palo, donde hiciste que te agarre cuando yo venía así me peleaba con él. Sos una hija de p..., no te merecés nada, solo pudrirte en la cárcel por asesina", escribió. En las próximas horas sería convocada para declarar en la causa.





Otra amiga de la pareja también expuso su enojo contra Galarza: "Lo volvías loco, lo tenías harto hija de p...!! Le pegabas, lo maltratabas, no lo dejabas vivir en paz!! Vas a pagar por todo este dolor p... de mierda", afirmó una tal Mari.





La joven enfrenta cargos por "homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y la utilización del arma", delito por el cual le podría caber la pena de prisión perpetua. En la causa también tienen intervención los fiscales Martín Gil y Facundo Álvarez.

