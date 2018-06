Esta es la carta que prueba que Vanesa Sánchez decidió entregar a su beba

"Yo no me acuerdo de haber escrito esa carta. Yo no la escribí. Sino ¿pará voy a asentar a la beba a mi nombre?, dijo Vanesa Sánchez sobre la carta que ella misma habría escrito en la cual deja explícito su consentimiento de entregar a su hija, Silvana Agüero (20). En la misma deja en claro que se la deja a María Rosa Agüero, quien fue liberada luego de demostrarse con este escrito que ella no se apropió de la bebé y que la crió con el consentimiento de su madre biológica. Esto dice el texto:

"El motivo de esta decisión es porque no me aceptan con el bebé en mi familia porque tengo un niño, y con dos criaturas no me puedo manejar y mucho menos trabajar. Mi madre no me los quiere cuidar y también me dio a elegir por mi pequeño más grande o este bebé. Al verme en esta decisión lo entrego segura que el bebé va a estar bien y se lo entrego a una persona de confianza, a la señora María para poder trabajar e irme de mi casa.

Firmo mi conformidad".