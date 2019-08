Esposo de la mujer atropellada al conductor: "Si viniera a pedirme disculpas, lo perdonaría"

/// Por Bárbara Ardanaz

Hace tres días, un automovilista atropelló a Daniela Bilbao en Rawson y se dio a la fuga, abandonándola a su suerte. La joven madre lucha por su vida y hoy hubo signos de mejora en su delicado estado de salud. Su marido, Diego Aguilera, habló con sanjuan8.com y aseguró que al conductor que embistió a su mujer y huyó "no lo odio, si viniera a pedirme disculpas lo perdonaría".

Daniela tiene 37 años, está casada con Diego Aguilera, y juntos tienen dos pequeños de 7 años y 1 año y medio. "Es una persona feliz, alegre, muy querida por la gente", dijo su esposo en diálogo con este medio.









La joven pareja estaba disfrutando un momento crucial, estaban mudándose de casa cuando esa noche un auto la atropelló y el conductor no sólo no la auxilió, sino que la dejó abandonada a su suerte, dejándole sus proyectos suspendidos y su vida pendiendo de un hilo.









Tras el accidente, Daniela fue operada de urgencia en el hospital Guillermo Rawson, apenas fue atropellada, debido a una hemorragia en el estómago que podía ser fatal si no se intervenía a tiempo. Afortunadamente la cirugía le salvó la vida y luego tuvo pequeñas intervenciones para evitar infecciones. Sufrió golpes en todo el cuerpo, varias quebraduras de pelvis y en la columna, y un golpe en el pulmón del que se está recuperando.









Si bien la víctima estaba consciente luego del accidente, la indujeron al coma, con respirador artificial y quedó internada en Terapia Intensiva de la clínica El castaño. En horas de la noche de este martes, le comenzaron a retirar los medicamentos para salir del coma y que comience a respirar por sus propios medios. A partir de esto, se viene una serie de cirugías para reparar las quebraduras en su columna y pelvis, que conllevarán tiempo de recuperación.









"La dejó ahí tirada y se fue. Lo único que hace esa persona es perjudicarse a sí mismo, no hacerse cargo de lo que hizo", dijo Diego, con la voz serena. Y agregó, "yo no estoy enojado ni tengo rencor, él va a tener que rendir cuentas cuando sea necesario. Fue una mala actitud, tendría que haberse parado y hacerse cargo, ponerse a disposición nuestra. El problema no es él (o ella, aclaró), sino lo que ocasionó".









Con el dolor de lo sucedido, expresó: "Me arruinó uno de los días más felices de mi vida, estábamos haciendo la mudanza, por fin, después de construir tantos años".









Sin embargo, con la sabiduría de los grandes subrayó: "No lo odio, lo perdonaría si viniera a pedirme disculpas, porque puede pasarle a cualquiera, todos nos equivocamos. Si no llega a parecer, es una mochila que llevará en sus hombros durante toda su vida".





¿Qué sucedió?









A Daniela la atropellaron minutos antes de las 22 del sábado 17 de agosto, enfrente de su nueva casa. La joven madre se estacionó al lado del cañaveral, donde hay una pequeña banquina, bajó del lado del conductor y abrió la puerta trasera izquierda para sacar a su hija. Sin embargo no tuvo tiempo porque un Peugeot 504 blanco la atropelló, arrancó la puerta, la apretó contra su vehículo y finalmente cayó a 6 metros.









Un vecino fue quien la auxilió primero, hasta que le dieron aviso a su esposo y Diego la vio en el piso. Le preguntó cómo estaba, quería mantenerla despierta y Daniela le respondió "que le dolía la pierna". Inmediatamente fue trasladada al hospital Guillermo Rawson.









La bebé y su suegra se salvaron de milagro









Daniela intentaba sacar a su bebé de un año y medio del huevito, en el asiento trasero detrás del conductor. Cuando quiso sacarla, el cinturón de la sillita se trabó y no pudo retirarla. Gracias a esto, es que el auto no atropelló también a la criatura.









Por esta situación, su suegra se bajó del auto del lado derecho y dio la vuelta por la parte trasera para ayudarla a destrabar el cinturón. Milésimas de segundos antes de pisar la calle, la mujer vio pasar al auto que finalmente atropelló a su nuera.