Escuchá el estremecedor audio de la mujer policía baleada en Ituzaingó

Una oficial de la Policía Bonaerense quedó en un irreversible estado de muerte cerebral, luego de que dos ladrones en moto le dispararan en el cuello para robarle su arma reglamentaria en la localidad bonaerense de Ituzaingó.





La víctima es Lourdes Espíndola, de 25 años, fue declarada con muerte cerebral por los médicos del Hospital Posadas, donde se encontraba internada en terapia intensiva, y su familia ya habría autorizado la donación de sus órganos, según trascendió.





"Me tiraron un tiro, me muero, me muero", alcanzó a avisarle la oficial a su marido mediante un mensaje de voz por WhatsApp desde su teléfono celular.





Este ataque fue el segundo ocurrido el sábado a personal femenino de la Policía Bonaerense, ya que la agente de la Policía Local de Almirante Brown Tamara Ramírez, de 26 años, falleció tras ser baleada en la cabeza luego de que un delincuente –luego detenido– ingresó a robar a su casa, en la localidad de Glew, y efectuó al menos dos disparos tras forcejear con el padre de la víctima fatal. Durante ese episodio también resultó herido su esposo, Mariano Albornoz, integrante de la misma fuerza.