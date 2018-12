Es inminente la acumulación de causas por exhibicionismo contra el fotógrafo

Nueve días después de que se conociera que Pablo Golpe fue acusado de mostrar sus partes íntimas a las alumnas de El Tránsito en un colectivo mientras viajaban hacia Córdoba, una joven radicó una nueva denuncia. Reconoció que el fotógrafo que aparecía en los medios sanjuaninos, acusado de exhibicionismo, era el mismo que la habría hecho vivir una horrible situación años atrás.





La joven, que en ese momento tenía 17 años, salió de su casa al mediodía y una moto se acercó a ella y se atravesó en la vereda por donde caminaba. El motociclista le preguntó si sabía acerca de un taller mecánico cercano y le contestó que no conocía ninguno. Sin mediar palabras, según fuentes calificadas, el hombre se habría bajado los pantalones y comenzó a masturbarse frente a la chica. En ese momento no sabía cómo identificarlo y decidió no denunciarlo, pero dos años después lo vio en el gimnasio y le dijo al dueño y a la secretaria del lugar qué le había hecho ese hombre. A los pocos días, cuando vio su cara en los canales de televisión, fue a la fiscalía de turno y radicó la denuncia.





Al ser el mismo delito e imputación (exhibicionismo obsceno), las causas se acumularían en el Segundo Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Pablo Flores, por competencia de conexidad.





Esto podría complicar la situación judicial de Golpe porque pese a que es un delito excarcelable, debido a que son varios hechos similares en su contra podría denegársela y, en caso de ser procesado e ir a juicio, podría enfrentar una pena de hasta 6 años de prisión.





Causa de las nenas de El Tránsito





Luego de los testimonios en Cámara Gesell de las alumnas de 11 años en el Centro ANIVI, fueron llamadas a declarar la vicedirectora del colegio y una de las docentes. Ambas fueron consistentes en sus relatos y aseguraron que no vieron nada de lo que las niñas denunciaron. Resta que la otra docente y la monja den su testimonio frente al juez.





De las 13 entrevistas videograbadas de las pequeñas, 6 fueron contundentes y consistentes en tiempo y espacio. En este contexto, antes de que sea citado a dar indagatoria frente al magistrado, el defensor del acusado, Juan Bautista Bueno, pedirá una inspección ocular en el colectivo, en el mismo horario y con la misma iluminación que había esa noche en la unidad. Con esto buscará demostrar que en la madrugada y en penumbra, no podrían haber visto nada, que "mienten o se equivocaron".