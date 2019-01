Encontró chats de su hermana de 12 años con un pedófilo, armó una cita y lo escrachó en las redes

"Te pido disculpas, ella me escribió. Perdoná loco. No le iba a hacer nada. No sabía que era menor", le dice el acosador que es forzado a arrodillarse y lamer un falo que está pintado contra una pared en la calle.





En el video se puede ver cómo luego de una larga discusión el hermano de la víctima deja escapar al pedófilo, que se va insultado por los presentes en la calle. Más tarde, el acosador le envió un mensaje al hermano de la menor donde insiste en su pedido de disculpas.





"Loco yo sé que me la re mandé, te pido mil disculpas. Te lo juro por la vida de mi sobrina, que no iba a hacer nada. Fui de pelotudo porque estaba a dos cuadras en una reunión. Yo estoy totalmente en contra de lo mismo que vos te lo juro por dios, no me escrachés, tengo una empresa, tengo una reputación, de verdad te lo digo", le ruega.





Fuente: diario Crónica