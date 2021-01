Encontraron sano y salvo al pequeño que su padre se había llevado

Por el momento no se sabe cuál fue el motivo por el cual el hombre no regresó al pequeño con su madre y tampoco porque no avisó donde estaban. En la familia había temor porque Riveros tiene antecedentes por violencia de género.

El pequeño vive con su madre en la Villa Centenario, allí lo buscó Riveros hace un par de semanas. Finalmente, este domingo los encontraron en el barrio Santa María, en Chimbas.