Encontraron al violador de la nena de 12 años: lo delató la ropa y las botas

La Justicia difundió las imágenes de una cámara de seguridad en las que se lo veía cuando toma del brazo a la menor y se la lleva. Mientras tanto, la nena intenta volver a su rutina habitual. La madre contó que el lunes tiene pensado regresar al colegio, con sus compañeros, y retomar sus clases de guitarra. Desde el ataque, la víctima recibe contención psicológica y se mudó junto a su mamá y su hermanito a la casa de la abuela. El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada del sábado pasado, cuando la nena volvía caminando sola por la calle tras haberse escapado de su casa, al aprovechar que su mamá estaba durmiendo, para pasear con una amiga por el centro de Marcos Paz.





La cámara de un supermercado capta el momento en que la víctima corre por la vereda y es perseguida por un hombre que la atrapa, la toma del brazo y la lleva a un descampado que hay enfrente, en la intersección de Monteagudo y Buenos Aires. La mamá de la nena relató a la prensa: "Cuando estaban llegando a la calle Monteagudo, un sujeto les pide la hora (a la nena y a su amiga) y siguen caminando. Vieron pasar un auto, se asustaron. La amiga se fue por la ruta y mi hija siguió. Ahí se separaron". "Ese mismo que preguntó la hora es el que al minuto regresa y la rapta. Mi hija me contó que la agarró de los pelos, que la arrastró y que le decía que no gritara. Después de violarla, le dijo que era una lección, que no debía andar de noche y que a él lo había enviado Dios", agregó la mujer.





La titular de la Ayudantía Fiscal de Marcos Paz, Romina Morán, a cargo del caso, decidió difundir las imágenes de la cámara para que las personas que lo reconozcan se acerquen a la fiscalía para denunciarlo y así poder identificarlo. La policía trabajo sobre la vestimenta del violador y sus botas blancas hicieron que la investigación apuntara a los frigoríficos de la zona, donde finalmente se dio con el sospechoso. Según se indicó, el detenido tenía huellas de una lesión en la mano izquierda, que coinciden con el testimonio de la menor en el sentido que le mordió esa mano al atacante durante el ataque.





