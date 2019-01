Encontraron al joven que murió ahogado mientras se bañaba en un canal de riego

Luego de más de 12 horas de búsqueda, encontraron el cuerpo del joven que se ahogó mientras se bañaba en el canal Céspedes. Matías Araya (20) se tiró en la zona que llaman "Catarata" y a pesar de que intentó ser rescatado por un amigo fue arrastrado por la fuerte corriente.





Leé también: Fuerte testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia en el canal Céspedes





Cerca de las 5.30 del sábado personal policial encontró el cuerpo de Araya a un kilómetro de donde ocurrió la tragedia. En el lugar trabajó personal de Bomberos de la Policía de San Juan. "Para poder dar con el cuerpo tuvimos que cortar el suministro de agua", dijo Maximiliano Delgado del departamento de Hidraúlica.

usina 1 -canal cespedes.jpg





Durante la tarde del viernes un amigo de la víctima, Carlos Díaz relató que eran dos las personas que se estaban ahogando, uno su hermano Jeremías y el otro el joven Araya. Los tres se tiraron en una zona conocida como Catarata, en una de las veces la corriente los arrastró. "Yo veía que estaban a los manotazos. Me tuve que tirar para sacarlos. A mi hermano lo saque del pelo pero el otro se me tiraba encima y no pude sacarlo. Tengo los brazos arañados pero no pude", contó Díaz a Canal 8.