En un ataque de irá destruyó la peluquería de su ex y lastimó a su hijo

Analía Bernguer, fue a buscar a su hijo de 8 años al local comercial de su expareja. El pequeño no quería irse con ella de manera violenta la mujer bajó del auto que guiaba y tomó de la remera y el brazo a su expareja. No conforme con ello, la mujer tomo una llave para aflojar tuercas de rueda, tipo L que tenía en su vehículo, y comenzó a romper los ventanales de vidrio de la peluquería, al tiempo que le decía a su ex que lo mataría