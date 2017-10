En 15 días hábiles definirán si aceptan o no el jury contra el juez Adárvez

Se cumplen dos meses del pedido de Jury contra el titular del 3er juzgado de instrucción, Guillermo Adárvez, por sospechar que realizó maniobras indebidas en una causa por presunto abuso sexual. Este miércoles, el jurado de enjuiciamiento – tras un largo debate- aceptó el estudio meticuloso de las razones que tuvo Antonio Falcón (el defensor que acusa al juez) para denunciar al magistrado y los detalles del descargo de este último.

Con una copia del expediente en mano, los cinco miembros que componen este jurado (el presidente de la Corte de Justicia, José Soria Vega; los miembros del Foro de Abogado, Cristina Pintor y Ana Obredor, y los legisladores Pablo García Nieto y Amanda Díaz) deberán definir si aceptan formalmente o no el juicio. Ahora, tienen un plazo de 15 días hábiles para luego emitir un voto individual. Para que la resolución sea positiva y se acepte la denuncia contra Adárvez, deberán registrar, por lo menos, tres votos a favor. De lo contrario, no es admisible el jury. Si hay mayoría apoyando la acusación, le correrán vista al fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani, quien tiene que resolver si acusa o no al magistrado. Si esto ocurre, el jurado deberá poner fecha para el debate oral y público.

Razones detrás del pedido de Jury

Las tres razones principales que tuvo Falcón para denunciar a Adárvez (juez del 3er juzgado de instrucción) fueron: incumplimiento de los deberes de funcionario judicial, desconocimiento reiterado y notorio del derecho, y morosidad injustificada (demorada de resolución, injustificada). Esto se desprende de una causa en la que Falcón actuó como defensor de un joven (Sebastián Merino, de 23 años) que había sido denunciado por un supuesto abuso sexual agravado contra la hija de un exdiputado (Alfredo Castillo), "amigo" del Adárvez. Luego de procesarlo, el juez había dispuesto su traslado al penal, en el que estuvo casi 6 meses preso.

Luego de una batería de presentaciones judiciales por parte de la defensa y por un análisis de parte de la Fiscalía, se definió anular el proceso y pedir la liberación de Sebastián Merino. Esto se produce al comprobarse que la denuncia había sido efectuada por el padre de la chica y no por la víctima. Al tratarse de un delito de instancia privada, este detalle no es menor ya que la denuncia no debió haber sido tomada y la causa perdió efecto.

Pero en el medio, hubo varios puntos oscuros que llevaron a pensar a la defensa de Merino, que Adárvez estaba realizando extrañas maniobras para favorecer a su "amigo" Alfredo Castillo. Por eso decidió denunciarlo y pedir su destitución, el pasado 30 de agosto.