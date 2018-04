El triste relato de la trans que fue echada de un hotel: "No tengo ni para comprar una papa"

Giuliana Olivares, es la joven trans que fue echada de un hotel céntrico luego de protagonizar un escándalo en el interior del mismo. En dialogo con las cámaras de sanjuan8tv dijo que fue golpeada por la encargada que se quedó con un cliente que se negó a pagarle por sus servicios sexuales.





"No tengo para comprar una papa" dijo con la voz entrecortada y a punto de llorar. La mujer detalló que estaba con un hombre que se quiso quedar con una empleada del lugar y no le dio el dinero que le había prometido. "Yo sé que no es un trabajo moral, pero lo necesito" explicó ante las cámaras.





Leé también: La joven trans vinculada a un accidente fatal quedó involucrada en otro escándalo





La mujer fue entrevistada por efectivos de la Comisaría 1° que le explicaron que debía irse porque si no sería detenida. Esta joven días atrás también protagonizó una pelea con un remisero en la puerta de la Comisaría 6° y luego de la intervención policial el conductor se fue sin realizar la denuncia y ella quedó a disposición de su familia por el grado de alcoholismo que tenía.