El tío de Quinti, el nene asesinado por su padre: "Quienes justifican a esa basura, les sugiero que vayan al psicólogo"

Según Rubén Mario Pisatti, hubo una serie de comentarios que justificaron la brutal agresión que le costó la vida a un bebé. Por esos mensajes de apoyo a Pedro Zúñiga es que posteó un duro mensaje que llama a reflexionar sobre la conducta que tuvo el artista chileno.





"Después de leer tantas estupideces no entiendo cómo pueden existir seres que sigan justificando un ASESINATO, porque esto no tiene otro nombre. Acá en Argentina, en Chile, en Colombia, en Rusia, en la India es un ASESINATO y lo cometió un ASESINO nada más no busquen palabras que den lugar a una justificación. Pregúntenle a cualquier médico, psicólogo, psiquiatra y les dirán que los depresivos tienen tendencia suicida pero el suicidio es quitarse la propia vida... no la vida de un bebé y menos siendo su hijo" escribió en un largo mensaje que colgó en su cuenta de Facebook.





El hombre admitió no tener una "relación óptima" con su hermana, pero escribió que la única víctima que quedara con un dolor de por vida es ella. "Deberá vivir extrañando a Quinti..." expresó en uno de los párrafos que también fue publicado en el muro de Zúñiga.





A continuación, el texto completo:

Mientras tanto el Gobierno Provincial y la Cancillería Argentina se encuentra en contacto con la familia de Luciano y costearon de forma conjunta los pasajes de la tía y abuela del pequeño. Ambas mujeres se encuentran viajando hasta Arica donde se encuentra la joven madre en estado de shock.