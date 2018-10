El robo de una bici en la Facultad de Ingeniería desnudó irregularidades con las cámaras de seguridad

Un joven de 19 años había dejado su rodado, valuado en 22 mil pesos, en el interior de una jaula destinada para las bicicletas, pero en el lugar no estaba el guardia de seguridad. Denuncian que en la Facultad está todo monitoreado, pero no saben si las cámaras estaban grabando o no.