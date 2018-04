El relato del hombre que vio caer a la nena y cortó el tránsito, desesperado

/// Por María Eugenia Vega

El momento en el que la nena de 2 años cayó del auto de sus padres en avenida Circunvalación quedó registrado en la retina y en la memoria de un par de conductores que venían atrás. Uno de ellos, Alfredo Ibazeta, fue quien alcanzó a cortar la pasada de los demás vehículos para evitar una fatalidad. El hombre contó con detalles su experiencia ay reveló que antes de que él pudiera frenar, otro automóvil esquivó a la pequeña.

La noche del sábado, Alfredo volvía del Estado Aldo Cantoni porque fue un espectador de la Copa Davis. La adrenalina de haber sido testigo de un hecho simbólico para la provincia aumentó significativamente cuando, a metros de haber subido a Circunvalación por Salta, hacia el Este, se topó con un hecho de película, que hasta fue milagroso para algunos: una nena de dos años se precipitó al asfalto desde un auto en movimiento y resultó casi ilesa.

"Vi a un automóvil esquivar algo que caída del vehículo de adelante, como una mochila o un paquete, algo que se le cayó a alguien. Al acercarme, veo que intenta levantarse del asfalto una pequeña. Sólo atiné a frenar y a obstruir el paso del tránsito", relató.









El hombre del primer auto que esquivó a la nena también se bajó desesperado unos metros adelante y se acercó al lugar sin poder creer lo que había ocurrido. "Me dijo que vio cuando la nena se cayó del auto rojo y ahí llamamos al 911, pero justo una ambulancia pasaba por el lugar, entonces la hicimos parar", reveló Alfredo. En ese momento, los profesionales médicos intervinieron de inmediato, por suerte no llevaban ningún paciente y por eso pudieron detener su marcha. En el primer chequeo la nena no tenía lesiones aparentes. Sin embargo, luego de todo el revuelo que se armó, fue trasladada a la sala de Pediatría del Hospital Marcial Quiroga, donde permanece en observación.









En medio del espantoso momento, los testigos asombrados admitieron que la nena "no lloró ni dijo una sola palabra" porque estaba en shock. Cerca de 20 minutos más tarde, llegaron los padres en el auto, porque habían dado toda la vuelta, recorriendo gran parte del anillo, cuando se dieron cuenta de que la pequeña no estaba adentro del vehículo. Por eso, en el video que publicó sanjuan8.com se puede advertir que uno de los testigos le reclama a la madre: "Se te cayó del auto, mi hija vio todo". La mujer estaba sorprendida porque pensó que la había dejado olvidada en una gomería de la zona, por donde decidieron pasar, pero no. La pequeña del milagro en Circunvalación soportó una caída de un auto a una velocidad de - por lo menos- 60 kilómetros por hora, sino es que más. Ahora, la Justicia investiga el grave episodio.









