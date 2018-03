El profesor de Tecnología acusado de abusar de alumnas podría zafar del juicio

Las pruebas recabadas contra el profesor de Tecnología Jorge Plaza, por las cuatro denuncias de supuesto abuso sexual contra alumnas de la escuela de Enología, no fueron contundentes. De esas acusaciones penales sólo una prosperó como presunto delito y está siendo analizada por la Cámara de Apelaciones. Es que, la Cámara Gesell no arrojó los resultados esperados y la evaluación de la psicóloga no pudo determinar un rasgo psicopático o depravado en el acusado. Entonces, existe una luz de esperanza para el profesor señalado por niñas de 13 años, en mayo de 2017.





La denuncia que está en pie quedó caratulada como "Abuso sexual simple calificado por su condición de educador", en el 4to Juzgado de Instrucción, a cargo de Martín Heredia Zaldo. Es decir que sería un supuesto manoseo que tiene a una víctima en vilo. Si el procesamiento de ese señor prospera podría ir a juicio y enfrentar una pena de 3 a 10 años de prisión efectiva, pero como las pruebas no son concluyentes quizás la condena sea benigna, de ejecución condicional.





También hay otro posible escenario. Que la Cámara de Apelaciones resuelva que la evidencia no es sólida como para acusar de semejante delito al profesor y le dicte la falta de mérito o el sobreseimiento, en ese caso la causa se desplomaría. A la espera de ese resultado, Plaza sigue libre.





El hecho

Después de que una alumna contara su mala experiencia con el profesor de la escuela de Enología Jorge Plaza comenzaron a llover las denuncias. En ese momento, hubo más de seis niñas de 13 años que manifestaron haber tenido problemas con el docente, pero sólo cuatro denuncias se hicieron efectivas en el Centro ANIVI. Entonces, fue suficiente para que el juez Heredia Zaldo activara el operativo y firmara su orden de detención.





Aunque estuvo prófugo durante 24 horas, el hombre se entregó el 19 de mayo de 2017 en Tribunales. Ahí compareció ante el magistrado que comenzó a juntar las pruebas para procesarlo. Sólo logró completar el proceso de una sola.





Según contaron fuentes judiciales a sanjuan8.com, las niñas habían manifestado que el docente tenía una proximidad excesiva con ellas. Que les tocaba el pelo, los brazos, los hombros y que las trataba con mucho cariño. El caso es que eso no fue suficiente para comprobar nada. Para el juez que investiga, esos tocamientos no son propios de un docente, pero tampoco con evidencia para mandarlo preso.