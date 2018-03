El pequeño que fue llevado por su madre a Tribunales quedó al resguardo de un tío

Una historia que llamó la atención no solo de los sanjuaninos sino también de todo el país parece que podría resolverse con un final feliz. Es que el pequeño de dos años que fue llevado a Tribunales por su madre quedó al resguardo de un tío y su esposa.

El nene pasó una noche en un hogar del Estado, pero desde al área de Niñez y Adolescencia trataron rápidamente de entrevistar a su círculo más cercano para intentar que no pierda contacto con su familia, a pesar de que la madre se mantiene en la postura de no querer seguir haciéndose cargo de él.





Leé también: Marcelo Bartolomé: "No está mal lo que hizo la mujer que quiso entregar a su bebé"





Marcelo Bartolomé, director de Niñez y Adolescencia, dijo a sanjuan8.com que los hermanos de la madre, manifestaron buena predisposición para hacerse cargo y como el tío que se encuentra en pareja aún no tiene hijos quedó viviendo con él, pero su tía-quien tiene tres hijos-manifestó al 102 que acompañará en lo que más pueda a su hermano y sobrino.





Embed





Por ahora no hubo contacto de la madre y el nene, pero aclararon que no hay una prohibición por parte de la Justicia. En cuanto al estado de salud de la madre aclararon que no hay certeza sobre algún problema psíquico, pero si sospechas, de todos modos, aún se encuentran abocados en el bienestar supremo del niño que por al menos 90 días seguirá con sus tíos.

Embed









Si conocés algún niño que sea víctima de violencia física o psíquica podés denunciarlo al 102.