/// Por María Eugenia Vega

"Estamos rezando por él y por su familia", el padre Ricardo Doña, que es el vicario general de la Iglesia en San Juan, se manifestó muy afectado por la denuncia que cayó sobre los hombros del padre Walter Bustos. "Nos duele mucho lo de Walter, más que escandalizarnos nos ha dejado perplejos", dijo a sanjuan8.com y pidió que dejemos a la Justicia que eche luz sobre el asunto.





El padre Doña expresó que su deseo más ferviente es que el padre Walter encuentre paz y que todo pueda definirse lo más pronto posible. Y que en el proceso no se siembre cizaña, aprovechando la situación. "Hay mucha crueldad, comentarios sin sentido. Gente que no quiere a la Iglesia, que no quiere a los curas y que aprovecha esta situación para sembrar más discordia y hacerlo más doloroso", opinó.