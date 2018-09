"El padre del nene que murió atropellado es el asesino de Rocío Villalón y nos amenazan de muerte"

/// Por María Eugenia Vega







Sobre el accidente que ocurrió este pasado viernes, Rolando aceptó la responsabilidad de su hijo, pero aseguró que "fue un inevitable accidente". "Es mentira que estaba drogado, mi hijo no se droga, no fuma, ni toma alcohol. Es una persona sana, que estudia. Él no es de andar en esa moto como dijeron, que pasaba a alta velocidad. Él la estaba probado porque tenía que ir a hacerme un pedido por el trabajo que le encomiendo, pero nada de lo que se dijo es cierto", remarcó. También, aclaró que se puso en manos de la Justicia en cuanto salió del shock y que se hará cargo de todo lo que le corresponde. "Pero lo han venido a buscar unos matones y ahora tengo a mi familia diseminada por varias casas por temor a que les hagan algo. Yo sé que llegado el momento nos vamos a tener que ir de acá", expresó. La familia de Rolando vive a unos 250 metros de donde ocurrió la tragedia. Todos los de la cuadra conocen la situación. Las versiones surgieron tan rápido que tuvieron tiempo de alimentar los malos pensamientos de ambas partes. La tragedia de Lisandro se volvió algo personal y ahora existe una lucha entre ambas familias para hacer su parte. Unos quieren vengarse, los otros huir por miedo. Si bien, uno de los familiares de Lisandro manifestó que los Llanos están en malos pasos, esta última parte dice lo contrario. Y tiene un argumento sólido que respalda su teoría. Se trata de haber estado vinculados a un hecho pasado que remueve una lamentable historia de amor adolescente "enfermizo" que terminó manchada de sangre y dolor: el aberrante crimen de Rocío Villalón, el 28 de septiembre de 2013.





Las dos tragedias que confluyen en la historia Rolando conoce a la familia del nene atropellado, porque el padre de esa criatura, Fernando Flores, fue noticia hace algunos años. Es que cuando nada parecía estar conectado, la memoria de Rocío Villalón surgió de entre las cenizas. Este último hecho que se llevó la vida de un nene de 6 años resultó estar más que conectado de alguna manera con la joven asesinada; no por la lamentable tragedia que ocurrió en Villa Krause este viernes, cuando un motociclista terminó con la vida del pequeño; sino por los protagonistas de la historia.

Es que ese niño, que falleció, es el hijo del hombre que asesinó brutalmente y a sangre fría a Rocío. Su madre, era amiga de la joven asesinada, pero se quedó embarazada del verdugo de la chica, cuando comenzó a visitarlo en la cárcel. Silvana, la madre de Rocío Villalón, la señaló con el dedo por mucho tiempo, asegurando que esa traición pudo haber escondido mucho más que un bebé que llegó a espaldas de la víctima. Que Flores no habló ni dijo nada sobre esa supuesta mujer que lo acompañaba, porque tenía algo importante que la ataba a ella.

Una de las hipótesis que se tejió en torno a esta pareja, fue que podrían haber pergeñado esa traición y que Rocío murió reconociendo la cara de sus asesinos. Esta historia no estuvo oculta por estos años. Una de las personas que la conoce es Rolando y sabe que, de ser cierta, su familia corre un serio peligro. "Estoy en mi local de telas todo el tiempo, porque tengo miedo de que vengan acá también e intenten incendiarlo. Con esa gente nunca nos quisimos meter porque sabemos lo que son. Son unos delincuentes".





