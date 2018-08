El mensaje de la madre de Alfredo a la familia de Claudia Moya: "Me mantuve digna"

mensaje turcuman.jpg

Luego de haberse conocido la condena de 15 años de prisión para Claudia Moya por la muerte de Alfredo Turcumán, la familia de la víctima expresó sus sensaciones en las redes sociales. En este marco, la madre de Turcumán aprovechó para enviarle un mensaje a la familia Moya:









"Desde muy pequeña mis padres me enseñaron que la dignidad de una persona es algo invaluable. Durante todo este proceso conservé el respeto hacia la familia de la señorita Moya, no agredí, no inventé, no difame y más aún...no fui por los medios de comunicación ensuciarlos para atenuar mi dolor.... ME MANTUVE DIGNA....he escuchado tantas cosas y aun así conserve mi dignidad. Llamé por primera vez a la señorita Moya "ASESINA" cuando hubo una sentencia.

Qué más decir.....SE HIZO JUSTICIA....ALFREDO DESCANSA EN PAZ", lanzó.









Esto se debe a las palabras de la madre de Claudia y de la hermana, que marcaron su postura frente a la relación y al entorno de Alfredo. Según habían manifestado, él no mantenía una buena relación con su madre Ester y que "los hermanos de Alfredo le robaban cuando podían". Esto fue después de que la familia de Alfredo diera conocer audios que involucraban a Mónica Aragón (la madre de Claudia). En ese contexto de dichos y entre dichos, y en medio de un proceso judicial que se definió luego de un año del hecho, la respuesta de los Turcumán salió a la luz.