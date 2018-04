El médico enfrentará a dos jueces: este martes rompe el silencio por primera vez

La investigación por el caso del médico ginecólogo que cosecha denuncias en las últimas horas dará sus primeros pasos en el marco de la indagación, este martes frente al juez Pablo Oritja- titular de la circunscripción jachallera- por una de las causas que tiene pendientes. Luego de recibir la imputación de este magistrado quedará disponible para la segunda visita de rigor, que será al juez Guillermo Adárvez.









En ese contexto, el abogado defensor Federico Petrignani aseguró a sanjuan8.com que hablará ante la Justicia una vez que conozca los delitos que le quieren imputar. "Ahora no sabe ni siquiera quiénes son las denunciantes", dijo. A su vez explicó que el médico está detenido por la labor y la decisión del juez Oritja y que en este caso se ha solicitado la eximición de prisión. Mientras tanto, el otro magistrado que tiene denuncias en su despacho espera el resultado de los testimonios en Cámara Gesell, pero sin tomar una determinación sobre la libertad del ginecólogo. "A Adávez no le hemos pedido nada porque no ha librado orden de detención", afirmó y remarcó: "Mi cliente se quiere defender, se quiere poner a disposición de la Justicia".









Con respecto a las causas pendientes que tendría el médico en su historial, el letrado aseguró que "la causa de 2013 fue por abuso sexual simple, pero ya prescribió". El argumento que versa al respecto es que el máximo de la pena del delito que se le procesó va de 1 a 4 años de prisión. Teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado desde que se cometió el hecho a esta parte, ya debería haber sido llevado a juicio, sin embargo no fue penado; entonces la imputación quedó sin efecto.