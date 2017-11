El juez del caso Santiago Maldonado dijo que todavía "están abiertas todas las hipótesis" en la causa por la muerte del joven, en la que la autopsia determinó que el cuerpo del joven no presentaba lesiones. Gustavo Lleral aclaró que "no está cerrada y llevará tiempo" la causa por la muerte del tatuador, cuyo cuerpo fue encontrado semanas atrás en el Río Chubut, y dijo que en las próximas recibirá el resultado del resto de los informes forenses.





Además negó que haya un pedido de cambio de carátula de la causa -actualmente tipificada como "desaparición forzada- por el hecho de que el cuerpo no presenta golpes, y aclaró que esto, igualmente, "no modifica los hechos". "Hay que probar los hechos, acá tenemos la muerte de Santiago que fue hallado en el río Chubut. UnjJuez no puede tener una hipótesis preferida", afirmó. Fuente: TN noticias.