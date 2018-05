El juez espera escuchar la versión del kinesiólogo para determinar la imputación

La acusación que lleva a cuestas es muy grave, porque se trata de un profesional que trabaja con el cuerpo humano y que tiene la función de aliviar, curar o proceder para el bienestar del paciente y no abusar de su condición de vulnerabilidad. Esto último es porque la persona que se hace atender por este tipo de profesionales deposita en él su confianza y le da luz verde al contacto con su cuerpo, siempre y cuando sea con fines meramente saludables.













La víctima de esta persona, una mujer de 40 años que lo denunció hace una semana, aseguró que el hombre le tocó los senos con la excusa de aliviarle una contractura mandibular (que se había extendido hacia el pecho) y que posteriormente masajeó su vagina, con el pretexto de palear un inconveniente en su cadera.













Esta causa es muy compleja porque se trata de un tocamiento cuya fuerza de denuncia radica en el testimonio de la víctima, pero se sabe que existe una prueba física que fue parte de un proceso pericial y que provocó la detención de esta persona. En una conversación iniciada por el profesional, le habría preguntado a la mujer que por qué dejó de asistir a la consulta. Entonces, la víctima habría respondido en consecuencia, señalando que él sabía muy bien por qué no siguió asistiendo a su consultorio. Él habría respondido: "Sí, me re zafé". Esto sería un elemento crucial para la investigación. Sin embargo no todo termina ahí y el juez deberá determinar algunos puntos si quiere continuar con el proceso judicial hasta llevarlo a juicio, a mediano o largo plazo.