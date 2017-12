El juez Bonadio rechazó el pedido de excarcelación de Zannini y seguirá preso

El juez federal Claudio Bonadio rechazó el pedido de excarcelación que presentó la defensa del ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini por considerar que podría "obstaculizar la investigación".





El magistrado tomó la decisión el viernes por la tarde luego de que el ex funcionario solicitara su excarcelación luego de que la Cámara Federal ratificara parte de las acusaciones en su contra pero anulara la de traición a la Patria, en el marco de la causa por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA.





Según la agencia NA, el magistrado rechazó el pedido de la defensa de Zannini al considerar que él y otros de los imputados mantuvieron "relaciones con diversos sujetos, incluso a nivel internacional" que podrían "implicar la existencia de vínculos para obstaculizar la investigación".





El juez señaló que "este imputado y sus consortes de causa permanecieron un prolongado período en la más altas esferas de influencia del poder estatal" y que por ello "puede sostenerse fundadamente que poseían determinadas capacidades que incrementan su potencial tanto para evadirse como para dificultar la producción de pruebas".





La resolución de Bonadio menciona también que mientras Zannini era secretario de Legal y Técnica de Presidencia, hubo un incendio en la Casa Rosada en el que "se perdieron los registros de aproximadamente 130 mil visitas realizadas en el período investigado".





Por último, Bonadio mencionó que en la investigación quedan pendientes medidas de prueba como el análisis de más de 130 mil correos del Ministerio de Relaciones Exteriores y unos 120 mil de la Procuración del Tesoro de la Nación, así como 207 líneas telefónicas vinculadas con los imputados.





El viernes pasado, el abogado de Zannini Mariano Fragueiro Frias presentó ante el juez Bonadio el pedido formal de excarcelación del penal de Ezeiza. La solicitud fue hecha luego de que el juez la Sala II de la Cámara Federal confirmara el procesamiento con prisión preventiva de Zannini, así como de la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros, pero anulara el cargo de traición a la Patria. La defensa señaló que Zannini siempre estuvo a derecho y por eso "corresponde" que tramite el proceso en libertad y no cumpliendo prisión preventiva.





(Fuente: Infobae)