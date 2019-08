El joven que fue golpeado en la comisaría: "Tengo miedo de lo que me pueda pasar"

///Marcela V. Silva





Pasaron más de 40 días para que un caso de apremios ilegales por parte de un grupo de policías hacia un joven que fue detenido por una contravención menor, en una comisaría de Pocito, se hiciera público. El grave suceso generó que la víctima, Mauricio Ontiveros, terminara con heridas en su rostro, un oído "reventado" y un brazo que quedó inmovilizado por más de un mes.

El damnificado habló con sanjuan8.com y contó detalladamente lo que ocurrió aquella fría noche del 20 de junio. "Estaba con un amigo en la puerta de mi casa y por el frío me pidió que lo lleve hasta su casa. Cuando ya estábamos en su domicilio pasó un patrullero y uno de los policías nos miró raro", así comienza el relato que terminó con 7 efectivos detenidos en diferentes seccionales. Mauricio accedió a una entrevista telefónica antes de ir a ratificar la denuncia a la Subsecretaria de Gestión Policial y mientras desayunada siguió relatando que cuando procedió irse hacia su casa el móvil policial lo paró y le pidió la documentación del auto.









Hasta ese momento todo era un control de rutina. "Cómo el auto no tenía la RTO me dijeron que tenía ir con ellos. Me esposaron y mientras íbamos camino a la seccional llenaron el acta. Me negué a firmarla y eso los enojó", explicó la víctima que luego de eso fue golpeada en diferentes áreas de la seccional-de acuerdo a lo que dijo Horacio Lucero, del área de Investigación a radio Sarmiento durante la mañana del viernes.

El chico de 31 años explicó que fueron dos los policías que lo atacaron a patadas y golpes de puño. "Me golpearon en el piso lo que generó que no pueda mover el brazo durante un mes, me reventaron el oído lo que generó que me salga liquido durante una semana", fue parte del duro testimonio que dio la víctima a sanjuan8.com y fue lo que expresó en redes sociales y frente a la Central de Policía.





Mauricio explicó que jamás imaginó que esta situación llegaría hacerse pública y agregó que solo lo denunció para que no vuelva a ocurrir; además dijo que siente miedo porque es probable que los efectivos pierdan su trabajo. "Seguramente me tendré que ir de la provincia", añadió el damnificado.





Por el momento hay 7 efectivos detenidos: un oficial; dos suboficiales y cuatro agentes de la Comisaría 7° y no descartan que se puedan sumar más detenciones. Dos de ellos son investigados por lesiones y el resto por no haber actuado en defensa del aprehendido.