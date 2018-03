El joven que fue agredido por ser gay: "Él sabía mi condición sexual por eso me atacó"

/// Marcela v. Silva





A diez días del feroz ataque a un joven por su condición sexual aún no hay novedades sobre el agresor que golpeó con un ladrilló a Gabriel Montaño y generó que pierda uno de sus ojos. Este joven, de 22 años, luego de ser operado en el hospital Guillermo Rawson decidió romper el silencio y habló en exclusiva con sanjuan8.com y resaltó que el atacante sabía de su condición sexual.





"Antes de golpearme me gritó, P.... de mierda" comentó aún conmovido por un hecho de violencia que le costó la visión de uno de sus ojos. "Venía caminando con mis amigos y vio que éramos gay y nos atacó" resaltó Gabriel.





Según relata también en exclusiva para N8 que cuando es golpeado por un ladrillazo, el domingo 11 de marzo, no sintió dolor, sino más bien un pinchazo y cuando se tocó la cara con su mano se dio cuenta que había perdido parte de su ojo. "En ese momento me desmaye y ya no recuerdo nada más" agregó.





Gabriel durante la mañana de este miércoles volvió a trabajar a un negocio familiar ubicado en Capital e intenta rehacer su vida sin un ojo, pero a pesar de todo conserva su espíritu y positivismo y espera que quien lo dañó pueda ser detenido. Aunque no recuerda ni su rostro ni la manera en la que iba vestido y las cámaras de seguridad que están en la zona no muestra nada de lo ocurrido, aún tiene fe de que pueda ser aprehendido y pague las lesiones que lo acompañarán el resto de su vida.





Por ahora solo piensa en viajar a Buenos Aires para poder recibir una prótesis, pero por el momento quiere recuperarse a pesar de los dolores de cabeza que los despiertan en la madrugada. "A veces siento un gran puntazo que llega a levantarme de la cama" dijo.