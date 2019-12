El horror de una familia: fue condenado sólo a 6 años por violar a su mujer delante de sus hijos

Sentenciaron a 6 años de prisión a un hombre acusado de abusar sexualmente a su concubina delante de un nene de 8 años, otro de 7 y un bebé de 6 meses en una casa de Santiago del Estero.

Según relató la víctima, Vieyra estuvo detenido un mes en Buenos Aires por un presunto intento de homicidio y volvió a Santiago tras recuperar su libertad. De inmediato, se reencontró con su ex pareja y madre de sus tres hijas y le prometió: "Cambiaré por vos". Días después de pasar junto a ella, comenzó a insultarla, a golpearla y a violarla frente a sus hijos.

El 8 de octubre de 2018 se emborrachó, le dio una brutal golpiza y mientras la abusaba le advirtió: "Si me denunciás, te destripo". En un descuido del acusado, la víctima escapó y corrió hacia la casa de su hermano. Al hacer la denuncia ante la policía, detalló que Vieyra la golpeaba y la violaba a diario y que habitualmente la sometía frente a sus hijos. "Me obligaba a dormir a mis hijos, apoyarlos en el piso y luego él me violaba sobre la cama", detalló.