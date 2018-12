El hombre que quiso sobornar a la Policía deberá cumplir un año de prisión condicional

El hecho ocurrió el pasado domingo 16 a las 2.15, cuando Madcur circulaba en su camioneta Ford en calles Tucumán y Candelaria, Capital. Personal policial que hacía recorridos por la zona lo detuvo al observar que le faltaba la patente en la parte delantera y la luz trasera izquierda. Al entrevistar al conductor del vehículo, manifestó no tener la documentación reglamentaria, por lo que se le retuvo la camioneta. También le preguntaron si llevaba entre sus ropas o adentro del vehículo un ´elemento ilícito´ y Madcur exhibió un envoltorio brillante de color rojo con estupefacientes. También, en un estuche de lentes encontraron 8 envoltorios más con la misma sustancia. Ante la situación, el hombre extrajo del bolsillo del pantalón mil pesos extendiendo la mano hacia los agentes y les dijo: "Tomá, para que se compren algo para tomar. No es la primera vez que lo hago; déjame la pasada y la droga que mañana me voy al campo".





El Ministerio Público, representado por el fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Omar Galdeano, y los defensores privados Leonardo Villalba y Guillermo Medawar acordaron en juicio abreviado la pena mínima de un año de prisión de cumplimiento condicional para Madcur.





El juez Lima homologó el acuerdo y dejó en libertad al imputado. Sin embargo, le impuso como regla de conducta que se le practique un informe psicodiagnóstico para que indique la necesidad o no de realizar un tratamiento contra las adicciones.