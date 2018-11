El hijo del juez que fue detenido por zigzaguear en su camioneta llevaba drogas y un arma

Ahora, si este hecho fue puesto a disposición del Juzgado Federal, el magistrado en turno deberá determinar el origen de las sustancias tóxicas y si eran para consumo personal o no. Por otra parte, también trascendió que tenía en su poder una sevillana o daga, elemento que fue fotografiado y agregado a la causa que investiga el fuero penal de Flagrancia; aunque aclararon desde la Fiscalía que "no es delito llevar ese tipo de objetos" y agregaron que el joven abogado cuenta con un permiso para "portar" armas de fuego; al no tener antecedentes penales quedó en libertad a las pocas horas del escándalo que se vivió en pleno centro, según afirmaron desde el Poder Judicial.









El caso





Edam Olivares, abogado de 30 años, es hijo del magistrado Daniel Olivares Yapur, juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería. Al momento del hecho que lo dejó en la mira, manejaba una Ford Ranger negra, cerca de las 7 del sábado, en las inmediaciones de Entre Ríos y Santa Fe. Cuando llegó a la esquina, el vehículo mordió el cordón y efectivos de la Regional Noroeste, que realizaban recorridas en la zona, se ubicaron con el móvil al lado de la camioneta y le pidieron que se orillara.













El joven continuó la marcha hasta ingresar al estacionamiento del edificio donde vive, en inmediaciones de Rivadavia entre Sarmiento y Catamarca. Allí los efectivos encontraron un arma de fuego que tenía en el vehículo y cuando le pidieron los documentos aseguró no tenerlo en su poder. Sobre el arma, fuentes policiales aseveraron que "tiene las habilitaciones y la portación de arma", como así también que "realiza prácticas en el Tiro Federal". Tras ser trasladado a la Central de Policía, se negó a realizar el dosaje de alcohol en sangre. En horas de la tarde noche del sábado finalmente fue liberado.