Gabriela Varas

Belén Avellá sufrió junto a sus hijas, una de ellas con hidrocefalia, un violento asalto durante la tarde el miércoles en el barrio Conjunto 7, en Pocito. Un día después contó el tenso y desesperante momento que vivó cuando dos sujetos ingresaron a su casa y con un arma amenazaban con matar a su hija de 4 años si no les daba plata.

Lo que más lamenta Belén, es que los delincuentes se llevaron una mochila con documentación, certificado de discapacidad y análisis de su hija enferma a la que tienen que internar porque le deben hacer un estudio.

El hecho ocurrió cerca de las 19 de este miércoles en la casa 1 de la manzana A del barrio Conjunto 7 de Pocito. Belén estaba en el interior de su vivienda junto a sus hijas de 7 años y la pequeña de 4, esta última tiene complejos problemas de salud como displasia pulmonar, hidrocefalia y tiene una traqueotomía, por lo que permanece en internación domiciliaria.

"Uno de los hombres me puso el revolver en el estómago y me llevaron a la pieza donde estaban mis hijas. Las nenas se pusieron a llorar al ver la escena. Como la más grande no dejaba de llorar le pegó en la cara. Todo con el arma apuntándonos", contó con la voz entrecortada la mujer.

Al no encontrar dinero los delincuentes se llevaron los celulares que encontraron –en el lugar funciona un local de reparación de este tipo de aparatos- y la mochila de la nena de 4 años. "Se llevaron todo lo que necesito para mi hija", dijo angustiada Belén.