El fiscal dijo que no le compete si la chica esperó 12 horas y la puérpera demandará al Estado

Al respecto, la Justicia salió a decir que el proceder de las autoridades del hospital Rawson fue el correcto, porque se trataba de una situación sospechosa, sin embargo, la familia insiste con que no se presentó ningún tipo de asistencia y consideración para con la mujer que había dado a luz en las últimas horas. Los estudios al bebé y las vacunas fueron realizados después de las 12 horas de espera.

















Sobre esta situación, el fiscal Daniel Galvani, que intervino en la causa que se abrió bajo actuaciones investigativas por las presunciones, realizó un descargo en Estación Claridad sobre la demora de la joven en la sala de espera: "Me habían informado que no se dejaba atender y se quería ir con el marido. Yo no voy a entrar a polemizar sobre lo que están hablando. Lo he visto en las redes sociales y todo el mundo opina sobre la cuestión. No le puedo decir si se demoraron o no, no me compete", lanzó.









Por estas consideraciones hay polémica y la familia prepara una demanda contra el Estado por la situación de abandono que, para ellos reviste, el hecho de que no preservaron la salud de la mamá y el bebé en sus momentos clave. La mujer, que fue internada luego de que el juez Pablo Flores tomara decisiones 12 horas después, recibirá el alta en las próximas horas. El padre del niño, que participó del parto casero y quedó demorado por las dudas que existieron de las circunstancias del alumbramiento, fue liberado en las últimas horas.