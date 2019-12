El examen al cuerpo y la historia detrás del femicidio de la ex candidata del Frente de Todos

"Compañera de un hombre único" es la frase que le dedicó a Laura Sirera a su marido en redes sociales mucho antes de que la relación comenzara a romperse. La abogada de 34 años, ex candidata a concejal de Pilar por el Frente de Todos, fue asesinada a martillazos por su esposo Matías Bernal Van Fuchs en la casa que compartían junto a sus hijos de 6 y 8 años. El cadáver de la mujer fue encontrado por tres miembros de la familia, entre los que estaba el hermano del acusado, que se acercaron al lugar preocupados porque no podían ubicar a la pareja.





Bernal ya no estaba. La Policía Bonaerense lo encontró dentro de su vehículo a unos 10 kilómetros de la escena del crimen con un profundo corte en el cuello que se realizó el mismo con un cuchillo de cocina. Ahora el hombre está internado en terapia intensiva, con custodia policial.









"No hubo ningún indicio de violencia previa. La realidad es que no solo no hay denuncias sino que lo que se desprende de los primeros testimonios de los familiares es que la separación se estaba haciendo en buenos términos. Incluso se turnaban para dormir en la casa familiar junto a los dos nenes. Hasta ahora nadie refirió ningún antecedente violento", dice a este medio una fuente con acceso al expediente.









Según consta en la investigación a cargo de la fiscal de género de Pilar, Carolina Carballido, el homicidio fue cometido en la casa que la familia compartía hasta la separación en Los Claveles 1015 entre el mediodía y la tarde de ayer. La mujer habría sido la primera en llegar, aparentemente para buscar unas llaves, y luego llegó su marido. En la puerta de la casa estaba estacionado de manera perpendicular a la calle el Chevrolet Prisma que usaba la víctima. En el interior estaba su celular, billetera y cartera. Este dato refuerza la teoria de que la idea de la mujer era pasar fugazmente por la vivienda. No está claro si ella estaba en conocimiento de que también iría Bernal.









"No podemos saber qué sucedió ahí adentro ni si existió alguna discusión previa. En la casa, más allá del cadáver y la sangre, no se encontró nada revuelto ni signos de pelea en otra habitación", dice una fuente policial del caso.