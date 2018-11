El duro relato de la mamá de Zoe Aballay, la nena que fue abusada y asfixiada por el tío

Mirá la entrevista:

Durante la mañana del jueves, comenzó el juicio que se desarrolla en la Sala II de la Cámara Penal. La madre de la nena, Elena Mereles, contó ante las cámaras de Canal 8, que espera que se haga justicia. "Me siento muy mal, es de no creer lo que le hicieron a mi hija", comenzó relatando.





La madre de Zoe apuntó contra su propio mamá, revelando que cuando llegó al hospital, Marcela Barrionuevo, quien también está siendo juzgada como cómplice, le confesó que su propio hijo, hermano de Elena, había violado a la niña. "Cuando me vio, ni me abrazó, sólo me dijo que no fuera a decir nada porque me iba a matar a mí, a mis hijas y al padre de Zoe".





Mientras se desarrolló el primer día del juicio, los dos acusados permanecieron callados; quien sí declaró fue la médica legista que revisó a la pequeña. También, Elena brindó su testimonio.





El caso





La calurosa noche del 19 de noviembre del 2016, terminó con una de las tragedias más grandes en materia de abuso sexual contra niños en San Juan. Es que Esequiel Mereles llegó a su casa en Chimbas cerca de las dos de la mañana y mientras su madre y sobrinas dormían aprovechó para apartar a una de ellas de la habitación y abusó sexualmente hasta matarla, porque la sofocó con su mano para que no gritara.





El acusado, según indicaron las pruebas, abusó de la nena de cuatro años y para que no llorara, tapó su rostro hasta asfixiarla. Cuando Zoe se desvaneció, el agresor fue a despertar a su madre-Marcela Barrionuevo- quien salió con la niña en brazos hacia la Ruta 40 para pedir ayuda. En ese momento un patrullero se paró y llamaron a una ambulancia, que luego de una demora de varios minutos, se procedió a trasladar a la pequeña en el móvil policial, pero lamentablemente llegó sin vida al hospital Guillermo Rawson.





La nena ingresó sin signos vitales y a pesar del esfuerzo de los médicos todo fue en vano. La abuela dijo a los profesionales que tenía un problema en el estómago y que se había broncoaspirado, luego determinaron las lesiones en la zona vaginal y anal.