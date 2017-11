El desgarrador testimonio de la joven que fue abusada por su padre durante 5 años

Una joven denunció que su padre abusaba de ella desde hacía cinco años y que como producto de los sometimientos habría tenido tres hijos; uno de 4 años, otro de 2 y un bebé de 6 meses. La víctima, de 19 años, denunció sus padecimientos en la Comisaría de la Mujer y el Menor de la localidad de Esquina después que el acusado presuntamente habría intentado volver a someterla.

“Todo empezó cuando tenía 14 años, una noche fuimos a dormir y él entra a mi habitación, me tapa la boca y empieza a abusar de mí, me dijo que me calle que no haga ningún tipo de ruido porque me iba a asfixiar, entonces no me quedó otra que callarme y aguantarme”.