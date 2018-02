El desgarrador relato de un testigo: vio cómo huyó el motociclista que atropelló a la nena de 5 años

Luis Andrada Tello vio el momento exacto en el que un motociclista (en un rodado 125cc azul) atropelló a una nena de 5 años, la dejó tirada en la calle y –a gran velocidad, relata- se fugó. El hecho fue de público conocimiento este miércoles, pero su testimonio fue publicado en Facebook en las últimas horas.





El joven describe lo que sintió al auxiliar a la criatura cubierta de sangre y la impotencia que le generó que el motorista huyera "levantando la moto". Lo que más lo terminó impactando fue que la pequeña es hija de una vieja amiga de la escuela primaria quien corrió hacia donde estaba la niña postrada al grito de: "¡Luis es mi hija!"





"...no sé cómo se llama, no sé dónde vive, pero lo he visto antes y sé que lo voy a volver a ver. Y cuando eso pase voy a golpearlo tanto, pero tanto, que va a pasar la misma situación que está pasando la pobre Kiara ahora", expresó con impotencia en su red social.