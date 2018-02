El conmovedor relato de la mujer atacada por su ex: "Me dijo, te vas a morir"

/// Por Gabriela Varas

Alejandra Salmuni agradece a Dios de poder contar esta historia. Este lunes fue desfigurada a golpes por su exmarido quien ingresó a la vivienda mientras ellas y los niños dormían. "Me dijo, te vas a morir", relató con la voz entrecortada.





Los hechos son escalofriantes. Oscar Emanuel Corrales rompió la puerta de entrada de la casa y se dirigió hasta la habitación donde dormía Alejandra. "Por el ruido del aire no lo escuché. Me desperté porque empezó a insultarme y a pegarme piñas. Me llevó del cuello, ahorcándome, hasta el sillón de la casa", contó la mujer a Noticiero 8.

La situación ya estaba fuera de control, los hijos de la pareja se habían levantado por los gritos y miraban desconsolados cómo su padre amenazaba de muerte a su madre "te vas a morir, te vas a morir" le gritaba. Pero ni el llanto de los pequeños hizo que Corrales se tranquilizara.





En un momento paró los golpes y se dirigió hasta la cocina. Allí tomó un cuchillo y se lo puso en la cara, "cuando hace la maniobra para apuñalarme y justo veo que entra la Policía", relató la mujer.





Salumni manifestó que se salvó porque su hija de 7 años salió a la calle a pedir ayuda, "entren porque mi papá está matando a mi mamá", les gritó la niña a los efectivos que llegaron al domicilio alertado por los vecinos que llamaron al 911.





La mujer aclaró que la relación entre ellos siempre fue violenta. Al principio fueron gritos e insultos, luego empezaron los golpes. Hasta este último episodio que casi termina con su vida.

Si vos sos víctima de violencia de género llamá al 144.