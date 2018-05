El conmovedor mensaje de la chica violada por cinco hombres en Salta: "Estoy más viva y fuerte"

Belén Castillo recibió el alta médica y, por primera vez, habló públicamente sobre el calvario que atravesó hace una semana, cuando un grupo de hombres la secuestró, la violó e intentó estrangularla en Salta. Lo hizo a través de sus redes sociales, en donde agradeció el apoyo de la gente y afirmó que, aunque la quisieron callar, está "más viva y más fuerte".

"Ya estoy en casa. Fuerte y recuperándome rapidísimo con la ayuda de todos ustedes que me dieron fuerzas y no me dejaron caer y hoy estoy viva y sigo de pie por mi familia y por toda la gente que jamás me abandono", así arranca el texto que la joven de 18 posteó en su perfil de Facebook.

"Es una situación fea lo que estoy pasando podrán sanar mis golpes, pero esta bronca e impotencia nadie me la saca. Ya con el tiempo sé que se me va a pasar y ayuda psicológica. Siempre vi en las noticias de las chicas que mataban que pasaron por lo que yo pase, pero a comparación que ellas callaron y a mí me quisieron callar pero hoy ESTOY MAS VIVA Y FUERTE!! Dios me dio otra oportunidad dios tiene un propósito conmigo. Me puso una prueba y la estoy pasando", escribió Belén.

La chica que conmovió a su provincia hace una semana cuando fue entregada por un amigo a un grupo de hombres que la violaron y la dejaron tirada creyendo que estaba muerta. "La verdad que estoy recuperándome de 10 !! Y esta sonrisa contagiosa que tengo nadie me la va APAGAR.. Hoy soy fuerte y estoy viva gracias a ustedes. TIAS TIOS MAMA ABUELA HERMANOS FAMILIA AMIGOS AMIGAS COMPAÑEROS VECINOS MI PUEBLO MI SALTA", concluyó.