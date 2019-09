El conductor busca quedar libre tras asegurar que viajaba a 40 km/h

Lo que ocurrió fue que Rodríguez venia, al parecer a gran velocidad y no advirtió que por delante del micro pasarían los niños. Otra de las cosas que dijo la testigo fue que Juan advirtió el auto y en un acto reflejo empujó a su hermano hacia atrás para salvarle la vida.













Lo cierto es que la defensa se posará en las características que había advertido sanjuan8.com cuando estuvo en el lugar. El micro no estaba en la banquina, no había parada en esa calle, no había señalización, no había senda peatonal.Sin embargo, fuentes judiciales explicaron que ese punto, si bien forma parte de posibles negligencias que traen un cúmulo de responsabilidades, no eximen de responsabilidad al conductor del auto que será imputado por Homicidio Culposo, en los próximos días.