El colombiano que fue detenido por robar un comercio en Rawson podría ser deportado

El sujeto de origen colombiano detenido por hurto en grado de tentativa, agravado por la participación de un menor de edad en el hecho, podría ser deportado. Su abogado pidió medidas alternativas y una condena de ejecución condicional, el fiscal accedió a esto pero el juez no dio a lugar por entender que es clave saber si tiene antecedentes en su país.





Esta mañana, el implicado Johnny Rojas Quintero se abstuvo de declarar en la audiencia de presentación de Flagrancia. El abogado defensor pidió llegar a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba –a cambio de tareas comunitarias- al cual accedió fiscalía.





Sin embargo, en primera instancia el tribunal no hizo lugar a esta petición, como tampoco a la solicitud de juicio abreviado de parte de la defensa. "Se trata de una persona de ciudadanía colombiana que se encontraba residiendo en la provincia de manera ilegal porque tenía vencida su permanencia en San Juan", explicó el magistrado Martín Heredia Zaldo. Y agregó que "no contar con los antecedentes penales o judiciales del implicado, me lleva a pensar que condenarlo de manera condicional sería una medida apresurada".