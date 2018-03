El camión de una concejal de Ullum ardió en llamas: "No sé qué pasó"

Daniela Salina, habló con sanjuan8.com, y se refirió a lo sucedido. "No sé qué pasó. Quiero esperar a las pericias que realizó la policía para saber si fue intencional o no" expresó aún conmovida. La funcionaria detalló que el viejo rodado era de gran utilidad para la economía de su familia ya que lo usaban para la cosecha.

Salina días atrás había solicitado al Tribunal de Cuenta del municipio de Ullum que se revisarán los gastos que se realizaban ya que personalmente a ella no le cerraban "los números" y argumentó que solo "pidió información", de todos modos, ella no quiso apuntar hacia nadie hasta que no tenga en sus manos las pericias del incendio.