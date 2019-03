El calvario de una madre tras la libertad del presunto abusador de sus gemelas: "Tengo miedo de que las viole"

/// Por María Eugenia Vega

Este hombre se acercó a las niñas más de una vez y de hecho las manoseó, según lo que resalta en la denuncia realizada en ANIVI, hace algunos días. Luego de que el médico legista las revisara, tres días después del hecho, cuando las pequeñas le confiaron a su mamá que les dolían las partes íntimas, la Policía detuvo al sujeto, pero ahora quedó libre, nuevamente.









Según contó Silvia, "las niñas no hablan del tema más que con su familia", y eso no habría servido para que la psicóloga tenga éxito en su trabajo. El relato de las niñas fue contundente, cuando le confiaron a su madre que su amigo Víctor (utilizó un nombre falso) les hacía cosquillitas en las partes íntimas. "Las nenas tenían los genitales lastimados cuando las vi. Yo estoy desesperada, el juez le da las garantías a él que es el abusador y ¿quién protege a mis hijas ahora de que no las viole?", llorando, Silvia pide ayuda. No soporta que ese hombre siga viviendo a metros de su casa y, aunque tiene restricción perimetral, puede acercarse antes de que la Policía lo vuelva a detener, si hace algo.









Cuando Silvia se enteró de lo que estaba pasando con las niñas, porque ellas le dijeron que tenían un nuevo amigo que se llamaba Víctor, fue a pedirle explicaciones a su casa. "Salió la hija y me dijo que hiciera lo que tuviera que hacer, porque ella sabía lo mala persona que era su padre; y que ya había tenido antecedentes por violación. Me dejó helada", dijo a sanjuan8.com.









Pese a eso, y a que la denunciante asegura que ya estuvo preso por un hecho grave, el juez le permitió seguir en libertad hasta que la causa se resuelva. "Anoche lo liberaron y yo ahora tengo miedo de que me las viole. O algo peor", selló.