El calvario de Daniela: se resistió a un robo y la golpearon, hoy atacaron a su padre

/// Por María Eugenia Vega

La muchacha padeció un calvario la noche del martes, cerca de las 22, cuando volvía de la casa de su madre –que queda a la vuelta de la suya- con $800 en el bolsillo de su campera. También portaba su celular, y no quiso entregar absolutamente nada. Aunque comprende que fue muy peligrosa y arriesgada su decisión, reconoce que la próxima vez es capaz de devolver los golpes que le dieron: "Me dejé pegar, esa es la verdad. Comencé a gritar como loca para que los vecinos me escucharan. Así fue como se activó la alarma comunitaria. Entonces, los dos sujetos que transitaban en una motocicleta negra, huyeron sin llevarse nada. Pero no quedaron conformes; esta mañana atacaron a su padre cuando salía de un cajero en las inmediaciones. "A él no le pegaron, afortunadamente. Lo amenazaron y le sacaron los $5000 de su bolsillo. Era la plata de la jubilación", lamentó.













Daniela contó que esos dos sujetos son conocidos en la zona. La Policía sabe de ellos porque ya hay denuncias en su contra en la seccional 17°. Este miércoles ambos damnificados realizaron la denuncia por los diferentes hechos, pero no hay novedades. "No sabemos de donde son, pero hace un tiempo vienen siempre a robarnos. Ya lo hicieron la semana pasada con el dueño de un negocio de la zona, a quien también le pegaron", remarcó.

















Los maleantes se trasladan en una moto negra. Uno de ellos anda con el casco y por esa razón no se le ve la cara, pero son flacos. El otro sujeto que acompaña al conductor es de tez blanca, también alto y con cabello oscuro; visten con ropa negra. "Todo les llama la atención. Buscan zapatillas, campera y lo que les guste que te vean puesto", contó Daniela. La joven aseguró haberle dado un ultimátum a la Policía: "Ustedes van a ser responsables si a mí me pasa algo, porque si me vuelve a suceder, voy a responder con golpes, yo también".