El brutal bautismo de los cadetes en La Rioja: la sartén, la tortura que inicia el calvario

"Yo digo torturas porque eso no fue un entrenamiento. Cualquier atleta que entrena lo hace en condiciones controladas que no ponen en riesgo su vida. Les pegaron, les hicieron barbaridades. A mi hermano lo mataron. Cada cosa que me cuentan me hace acordar a la última dictadura militar", dijo Roque Garay, uno de los tres hermanos de la víctima que se llama igual que su padre.





El escenario de las torturas más grave fue una cancha de básquet conocida como "La sartén" por la temperatura que alcanza. El lunes hubo 40 grados de sensación térmica en La Rioja. Poco después de las 16, Emanuel colapsó luego de nueve horas de ejercicios extremos. Tras la muerte del joven de 18 años, que soñaba ser policía como su papá y otros integrantes de su familia, desplazaron al jefe de la Fuerza, Luis Páez, y al secretario de Seguridad, Luis Angulo.

Según fuentes oficiales, en total "12 cadetes estuvieron internados en terapia intensiva" después de esta jornada de 12 horas, el lunes de la semana pasada. Pero las autoridades sanitarias de la provincia admitieron que, en total, fueron atendidos 18 jóvenes de la escuela.

"Realizamos una denuncia contra seis cadetes porque tomamos conocimiento, tras el testimonio de otras víctimas, que eran los de segundo año los que ejecutaban las órdenes de sus superiores para que realicen estos ejercicios extenuantes sin hidratación. Les negaron el agua", explicó el abogado de la familia de la víctima, José Nicolás Azcurra, en diálogo con Clarín.





Según la denuncia presentada por Azcurra el domingo, Oscar Quinteros, Cristian Brizuela, Facundo Carrión Agüero, Zulema Díaz, Aynara Balinsky y Romina Oviedo fueron asignados por las autoridades de la escuela para "dirigir el entrenamiento". Fueron ellos quienes habrían prohibido a los 83 cadetes tomar agua mientras los obligaban a realizar ejercicios en "La Sartén".





"Hay mujeres con quemaduras en los pechos porque las obligaban a estar en el suelo, que estaba tan caliente que les provocó lesiones. La mayoría tiene llagas en los nudillos porque les indicaron hacer flexiones apoyados en los puños o arrastrarse usando los codos", describió Azcurra sobre algunas de las situaciones por las que pasaron los aspirantes. Y agregó: "En las declaraciones que aparecen en el expediente figuran testimonios de cadetes que, en la desesperación, tomaron agua del inodoro y de un estanque con sapos donde había agua sucia". Los cadetes están acusados por el delito de "lesiones gravísimas seguidas de muerte", "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad".

Según adelantaron fuentes de la investigación, recién el miércoles, después de los feriados de carnaval, la fiscalía podría citarlos a declarar o "pedir un informe sobre su participación". Al cierre de esta edición, permanecían detenidos ocho policías a cargo de la escuela que estaban en el lugar y "sabían lo que estaba ocurriendo". Sospechan que ellos dieron la orden para que se ejecuten los maltratos. Según se informó, los cuatro responsables de la escuela y los cuatro instructores son el comisario mayor Nicolás Gordillo, el comisario mayor Ramón Leguiza, el comisario Jorge Marcelo Leguiza, la comisaria Adriana Rodríguez, la oficial inspector Nadia Bravo, el oficial subinspector Elio Marcial, la oficial subinspector Ivana Luna y el oficial ayudante Marco Miranday.

En paralelo, analizan el accionar de la fiscalía tras una denuncia de la familia por supuestas presiones a los médicos para hacer el acta de defunción. "Los médicos estaban a la espera de la autopsia para hacerlo y, desde el sábado a la mañana, empezaron a recibir presiones de alguien de la fiscalía para entregar el certificado como sea. Lo han resistido y se realizó la autopsia con peritos de parte el sábado a la noche. Ahí se confirmó la 'falla multiorgánica', 'la insuficiencia renal' y la 'deshidratación aguda' como causales de la muerte", informó Azcurra.



Esta noche todavía permanecían internadas cinco de las víctimas del "entrenamiento" feroz en La Rioja. El sexto paciente, Luis Oropel, fue trasladado a Córdoba por pedido de su familia. Sufre una "insuficiencia renal grave, está bajo tratamiento de diálisis e inmovilizado por las lesiones en los músculos". El resto, según el último parte de salud, ya tenían las "funciones renales normales" luego de que fueran hidratados.

Mientras el Gobierno provincial reveló que está evaluando sacarle a la Policía el manejo de la escuela donde ocurrieron los aberrantes hechos, familiares y amigos de Emanuel organizan una movilización para este miércoles a las 18 en la Plaza 25 de Mayo, en las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia. (Fuente Clarín).

