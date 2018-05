/// Gabriela Varas





El bolichero sentenciado a 8 años de prisión por abusar sexualmente de una joven en un bar, en abril de 2016, volvió a sostener su inocencia. Fue tras conocer el fallo que lo puso tras las rejas del Servicio Penitenciario, allí sostuvo que la medida es "injusta" y que no tienen pruebas en su contra.





Según Martín Herrera en el expediente no hay nada que lo vincule al hecho y por esto se mostró en contra de la determinación que tomaron los jueces Juan Carlos Caballero Vidal (H), Silvia Peña Sansó de Ruiz y Raúl Iglesias por lo que apelará.





Mientras tanto afuera de Tribunales, la víctima y sus familiares celebraron la condena. Si bien la chica que sufrió la violación esperaba 15 años no pudo ocultar sus lágrimas cuando conoció que Herrera iría a prisión. "Nadie me devuelve mi cuerpo, ni mi cabeza. No se da una idea como me afectó el caso y como me cambio la vida", dijo llorando mientras se abrazaba a un familiar.





Teniendo en cuenta los antecedentes del acusado, no tiene otras denuncias en su contra, para el abogado de la defensa el fallo fue justo. Gabriel González sostuvo que las pericias psicológicas y médicas constaron las lesiones en la joven y que eso fue determinante.





El Caso

Una adolescente de 19 años había manifestado que una noche de abril del 2016, mientras tomaba algo con una pareja amiga, un comerciante de la noche extrajo de su bolsillo un "sobrecito" con una sustancia blanca y la drogó.

Ella en ese momento se levantó de la mesa, bajó al baño y se desvaneció. Cuando recobró la conciencia descubrió que tenía su ropa manchada con sangre y había sido abusada sexualmente. En ese momento, llamó a su hermano para que la buscara y más tarde hizo la denuncia. Un mes después, Herrera quedó detenido y fue procesado por el juez Alberto Benito Ortíz, del Primer Juzgado de Instrucción.