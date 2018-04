El bebé que ingresó golpeado al hospital Rawson continúa en Terapia

El bebé de 18 meses que el domingo ingresó al hospital Rawson con graves golpes continúa internado en Terapia Intermedia. Si bien el niño está fuera de peligro durante el martes le realizarán una serie de estudios para ver su evolución. Según fuentes relacionadas con el caso, el niño aún se encuentra al resguardo de su madre de quien se sospecha que, junto con su pareja, le propinó la paliza al niño.

Se espera que el miércoles este el informe médico que será girado al Segundo Juzgado de Menores, quienes intervienen en el caso. Por el momento no se ha determinado con quién se quedará el menor cuando se le dé el alta.

Desde la Dirección de la Niñez sostuvieron que hasta que la Justicia no determine el grado de participación de la madre en la presunta golpiza, seguirán juntos. Manifestaron que paralelamente realizan el abordaje en la familia para, en caso de que sea requerido, el chico quede al resguardo de un pariente antes que terminar en un hogar del estado.

Por el momento las causas que llevaron al bebé no están claras y hay mucho hermetismo al respecto. Cuando la madre llegó el domingo a Urgencias del Rawson dijo que se había caído, pero la versión no les cerró a los médicos y realizaron la denuncia al 102.Otro de los detalles que salió a la luz es que la madre de la criatura tiene apenas 16 años. Este lunes se conoció que el caso quedó en manos del Segundo Juzgado de Menores, desde donde informaron a sanjuan8.com que no hablarán del tema.