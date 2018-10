/// Por María Eugenia Vega

En este proceso de espera, para saber si condena queda firme o es revocada, decidió escribir una carta de puño y letra para expresar su indignación por el trato que recibió de la Policía (acusa al personal de Homicidios de torturas) sosteniendo que lo obligaron a hacerse cargo de un hecho del cual él no participó.









"Mi marido iba a la curandera porque estaba enfermo y se debía operar. Como no tenía dinero, fue a esta mujer para que lo ayude a curar sus dolencias. Es mentira que él participó del crimen de esos abuelitos. Jamás le haría daño a nadie", sostuvo su esposa, mientras rompía en llanto.













La mujer confesó no saber nada sobre la existencia del testigo que lo batió, pero aseguró que la Justicia sentenció a su esposo sin pruebas. "No hay nada que lo vincule al homicidio", clamó. En su mano, trajo la carta que Bordón escribió de puño y letra. El escrito dice lo siente:









"Soy el que acusan del homicidio del matrimonio Sillero. Con todo respeto me dirijo a ustedes para que hagan pública mi situación. Me han llevado a juicio y me han condenado sin ninguna prueba contundente. No han encontrado nada porque soy inocente. No le hice daño a nadie, tengo familia y dos hijos menores que me necesitan. Quieren tapar este caso conmigo porque quieren quedar bien ante la sociedad, pero están acusando a una persona inocente. Estoy de huelga de hambre desde hace 10 días. Hago responsable de mi vida al Sr. Juez Ernesto Kerman y a la fiscal Leticia Ferrón de Rago por mi salud psicológica y mi daño psiquiátrico. Soy una personas laburadora y no tengo dinero para pagar un abogado. Quiero que se haga Justicia. Estoy dispuesto a dar mi vida si es necesario para demostrar mi inocencia. No tengo que esconder nada. La Policía de Homicidios me torturó hasta con corriente en los testículos para que me haga cargo y me amenazaron con mi familia. Por favor, hice esta declaración porque tengo derecho como ciudadano para defenderme y desmentir las calumnias que han dicho de mí. Sin otro motivo me despido cordialmente. Bordón, Sandro".













Mientras tanto la Provincia se prepara para entregar la segunda recompensa en la historia: $500.000 para el testigo que delató a Bordón. El hombre que contó la historia del acusado y la curandera, las infidencias que se hablaron entre las paredes de la casa de la mujer y la supuesta trama que lo ubicó en la escena del crimen, se llevará el dinero por entregar a Bordón. Precisamente, el presunto asesino señaló al testigo como el responsable directo de la mujer de los ancianos e intentó desligarse del hecho sosteniendo que fue el testigo quien tramó el homicidio en la casa de la mujer curandera.