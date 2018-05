El arquero acusado de golpear a su exnovia pasará el fin de semana tras las rejas

Tras ser indagado el miércoles por Carolina Parra, titular del Segundo Juzgado en lo Correccional, quedó implicado por lesiones leves contra su exnovia, la amiga y el primo, y una de las exposiciones realizada en la Comisaría de la Mujer por violencia familia (radicada por su expareja).





En su declaración ante la magistrada, el arquero del club Villa Obrera reconoció la pelea con el primo de su exnovia –de apellido Guevara- pero negó ante la jueza haber golpeado a las dos jóvenes. Dijo que ante ellas sólo tuvo una actitud defensiva.





Bajo la argumentación de que el acusado no tiene antecedentes y que se puso a disposición de la Justicia desde un primer momento, la defensa pidió a primera hora de este jueves su excarcelación pero, finalmente, no fue resuelta.





Se estima que en los próximos días la jueza emita una orden de restricción, con una cierta cantidad de metros perimetrales, los cuales no podrá violentar el implicado, según informaron fuentes del caso a sanjuan8.com.





La pena





Las lesiones leves que pesan sobre las espaldas de Vicentela tienen una pena de un mes a un año de prisión. Pero, a ésta se le sumaría el agravante de la denuncia por violencia familiar, radicada por su expareja en la Comisaría de la Mujer, lo que intensificaría el tiempo tras las rejas a dos años.





Sin embargo, no es un dato menor que el presunto agresor no tiene antecedentes ni obstaculizó la investigación, situación que podría terminar por dejarlo con una condena en suspenso en el caso de ser encontrado culpable de los delitos que le endilgan, es decir que no la cumpliría de forma efectiva, en el Penal, según informaron fuentes judiciales. Pero, si de alguna manera (en este posible escenario) llegase a quebrantar las condiciones de libertad, como acercarse a su expareja y presunta víctima, deberá cumplir la pena en la cárcel.





Por lo pronto, la Fiscalía solicitó que se le realicen estudios psicológicos al implicado para saber qué clase de control tiene del impulso y si necesita algún tipo de tratamiento.