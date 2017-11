El angustiante relato de una joven que presenció un abuso: "La están violando, reaccioná"

Cuando logró preguntarle el nombre, la joven -llamada V.- se cayó. No podía mantenerse parada. "(...) Se le doblaban las rodillas. '¿Pero quién te creés que sos?' -escucho atrás mío- 'Es mi amiga, soltala'. Me di vuelta y otra chica de un metro cincuenta, pero rubio, me gritaba y empujaba. No se cómo pude hablar, el nudo en la garganta me estaba haciendo presión y los ojos llorosos no me dejaban ver bien. '¿No viste lo que le estaban haciendo a tu amiga? Reaccioná piba', le grité. 'Ella quiere', me dijo. Yo seguía sosteniendo a V. de un brazo. V. seguía sin poder pararse bien. (...) Ignoré a la rubia. 'Confiá en mi por favor, ¿cuántos años tenés?'. 'Voy a segundo año', volvió a balbucear. ¿14, 15 años como mucho? Me daba vueltas la cabeza. Se me acerca otro metro cincuenta, esta vez varón. 'No la conozco mucho, la rubia es mi amiga, pero te digo algo de V.: es re puta. No te pongas mal por lo que pasó (...)'".





El relato es dramático. La joven, asistida por un hombre de seguridad, fue llevada a la enfermería del boliche. "(...) Después de un rato empecé a sentirme mal, me estaba bajando la presión, me latía la cabeza y tenía muchas ganas de vomitar. Miré a los padres responsables que miraban la fiesta desde una piso de arriba, y ya siendo casi las 4 de la mañana le dije a mi hermana: 'no te vayas a la parte oscura, quedate siempre a la vista de los papás, ¿entendés?'. Asintió y siguió bailando en la tarima. Me quedé tranquila sabiendo que de ahí no se iba a bajar. Ahora que lo pienso se lo debería haber dicho a algún padre, pero en ese momento ni yo lo podía procesar. No podía hablar, no podía explicarlo. Me subí al auto y toda la angustia, la bronca, el miedo, todo lo que me había tragado, salió. Lloré todo el camino a casa. Mi amigo me miraba, hablándome de otra cosa o poniendo música para que me distraiga y me tranquilice. Qué cosa de locos que vivas tan tranquilo y nunca me vayas a entender. Que cosa de locos que el simple hecho de que tengas pito te da una seguridad que yo nunca voy a tener (...)".

Fuente: Infobae