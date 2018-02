Echaron a un comisario y dos oficiales por golpear a uno de los uniformados y por coimas

Un llamado al 911 por un conflicto en la puerta de una pizzería derivó en un escándalo en la Bonaerense: un comisario fue denunciado por golpear a un agente, que a la vez está acusado de extorsionar a un comerciante. El jefe del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora y dos oficiales fueron desafectados, aunque todavía no están claras las circunstancias de la agresión ni las denuncias cruzadas.

El caso salió a la luz cuando el oficial Juan Ignacio Benítez (21) denunció que su jefe, comisario inspector Andrés Sansone (48), lo increpó y le dio un cachetazo por el que terminó contra una pared. A través de las redes sociales se difundieron fotos del rostro de Benítez con las secuelas del golpe y un audio del episodio. Pero luego se conoció otra denuncia contra Benítez y el oficial Feliciano García (25), acusados de querer extorsionar a un comerciante. Por eso, la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense desafectó a los tres policías implicados. A Sansone por el hecho de violencia y a los dos oficiales, por las sospechas de pedir coimas.

Todo ocurrió el viernes a la noche en una pizzería ubicada en Newton al 4400, en Ingeniero Budge (Lomas de Zamora). Hasta allí fueron dos móviles policiales por un grupo de entre tres y cuatro personas que estaban molestando a los clientes. Fuentes del caso señalaron a Clarín que una versión señala que luego de correr a los que estaban en la puerta, Benítez y García le dijeron al pizzero: "Te podés evitar no pasar por esto y llamar al 911". Entonces le ofrecieron protección a cambio de dinero.

Según esta versión, el comerciante comentó lo que ocurrió entre sus conocidos y las quejas llegaron hasta Sansone, el jefe del Comando. El comisario citó a los oficiales a su despacho a las 2 de la madrugada y, de acuerdo a lo que se puede escuchar en un audio que se viralizó, comenzó a pedirles explicaciones de lo ocurrido a los policías. No obstante, los investigadores están analizando si la extorsión existió, si hay más involucrados, o si es parte de una respuesta a la denuncia de los agentes.

"Flaco, yo te voy a explicar clarito y sencillo. Vos no sabés quién soy yo. Me importa tres carajos qué hacés. Yo laburé 30 años, de los cuales unos cuántos laburé acá", le reprocha Sansone a Benítez, según un audio que este último grabó.





Luego, ante la negativa del agente de dar detalles sobre el episodio, Sansone directamente lo acusa de pedirle plata al comerciante y el agente lo niega. "¿Plata? ¿Estás seguro que yo pedí plata?", pregunta el agente. "Sí, estoy seguro", le responde el comisario y va por más: "Quedate bien tranquilo que mañana voy a la fiscalía a denunciar". Pero la situación se desborda cuando Benítez le dice a su jefe: "¿Vos quién sos? Porque yo soy nuevo y no te conozco...". En ese momento, Sansone pide que lo dejen solo y se escucha: "Ah, ¿vos no me conocés a mí? Te venís a hacer el poronga, la concha de tu madre (...) (se oyen golpes) Te voy a reventar hijo de puta. Te voy a matar a trompadas (más golpes)".





Benítez radicó la denuncia por la agresión en la comisaría 1° de Lomas de Zamora. Al día siguiente, el pizzero también denunció la extorsión. La causa es investigada por el fiscal N° 8 de Lomas de Zamora, Pablo Rossi. (Fuente Clarín).